Benjamin Mendy, do Manchester City, é acusado de estupro e assédio sexual

O lateral-esquerdo Benjamin Mendy, do Manchester City, está sendo acusado de estupro e assédio sexual. De acordo com a polícia de Cheshire, em Manchester, os casos teriam acontecido em outubro de 2020 e agosto desse ano. A equipe inglesa afastou o atleta até que a investigação seja concluída.

O atleta é acusado de quatro crimes de estrupro e um de abuso sexual por parte de três vítimas, todas com idades entre 16 e 18 anos. Nesta segunda-feira (26), o Manchester City tomou conhecimento do caso e emitiu uma nota oficial, anunciando o afastamento do lateral-esquerdo.

Manchester City Nota oficial sobre Benjamin Mendy “O Manchester City pode confirmar que, após ser acusado hoje pela polícia, Benjamin Mendy foi suspenso enquanto se aguarda uma investigação. O assunto está sujeito a um processo legal e, portanto, o Clube não pode fazer mais comentários até que o processo seja concluído”

Benjamin Mendy chegou ao Manchester City em 2017, após ser contratado do Monaco. Pela equipe inglesa, o lateral-esquerdo disputou 65 partidas, marcou dois gols e deu 12 assistências. Em 2018, Mendy foi campeão da Copa do Mundo com a França.

