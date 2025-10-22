Bayern de Munique x Club Brugge na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto da 3ª rodada da fase de liga
Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:33)
Bayern de Munique-ALE e Club Brugge-BEL se enfrentam nesta quarta-feira (22) pela Uefa Champions League, em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da competição continental. O jogo será às 16h (de Brasília), no estádio Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- HBO Max (Streaming)
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
- Bayern de Munique | Neuer; Boey, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Olise; Luis Díaz, Jackson e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
- Club Brugge | Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele e Seys; Sandra, Stankovic e Vanaken; Forbs, Tzolis e Tresoldi. Técnico: Nicky Hayen.
BAYERN DE MUNIQUE X CLUB BRUGGE | FICHA TÉCNICA
- Competição: 3ª rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2025
- Local: estádio Allianz Arena, em Munique, na Alemanha
- Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
- Horário: 16h (de Brasília)
