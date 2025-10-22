Diário do Nordeste
Bayern de Munique x Club Brugge na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto da 3ª rodada da fase de liga

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:33)
Jogada
Legenda: O atacante inglês Harry Kane é um dos artilheiros do Bayern de Munique
Foto: Alexandra Beier / AFP

Bayern de Munique-ALE e Club Brugge-BEL se enfrentam nesta quarta-feira (22) pela Uefa Champions League, em partida válida pela 3ª rodada da fase de liga da competição continental. O jogo será às 16h (de Brasília), no estádio Allianz Arena, em Munique, na Alemanha. Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

  • HBO Max (Streaming)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

  • Bayern de Munique | Neuer; Boey, Upamecano, Tah e Laimer; Kimmich, Pavlovic e Olise; Luis Díaz, Jackson e Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
  • Club Brugge | Jackers; Sabbe, Ordoñez, Mechele e Seys; Sandra, Stankovic e Vanaken; Forbs, Tzolis e Tresoldi. Técnico: Nicky Hayen.

BAYERN DE MUNIQUE X CLUB BRUGGE | FICHA TÉCNICA

  • Competição: 3ª rodada da fase de liga da Uefa Champions League 2025
  • Local: estádio Allianz Arena, em Munique, na Alemanha
  • Data: 22/10/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 16h (de Brasília)
