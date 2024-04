Bayern de Munique x Arsenal: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Bayern de Munique e Arsenal se enfrentam nesta quarta-feira (17), pelo jogo de volta das quartas de final da Liga dos Campeões, que acontece Allianz Arena, em Munique. O duelo acontece às 16 horas (horário de Brasília).

No jogo de ida, em Londres, as duas equipes empataram em 2 a 2. Um novo empate leva a decisão para os pênaltis, enquanto quem vencer estará nas semifinais.

O clube inglês é o atual vice-líder da Premier League com 71 pontos em 31 jogos. Já o Bayern de Munique, está na vive-liderança do campeonato alemão com 63 pontos e não tem mais chances de título, conquistado pelo Bayer Leverkusen.



ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da TNT e Max.

PALPITE

Prováveis escalações

Bayern de Munique

Neuer; Kimmich, De Ligt, Dier, Mazraoui; Laimer, Goretzka; Sané, Müller, Musiala; Kane. Técnico: Thomas Tuchel

Arsenal

Raya; White, Saliba, Gabriel, Tomiyasu; Havertz, Jorginho, Rice; Saka, Jesus, Martinelli. Técnico: Mikel Arteta