Bastidores do Castelão: mesmo sem público, imprensa é alocada em espaço distante e reduzido

A Arena Castelão se acostumou ao silêncio, mesmo forçada. Após mais de um ano sem receber público nas arquibancadas, o Gigante da Boa Vista acolhe os elencos e os convidados para uma celebração que envolve milhões, mas fica reclusa aos clubes e à imprensa.

O papel do relato ganhou em responsabilidade - são menos olhos in loco. Dessa forma, mais uma matéria de bastidores, desta vez do jogo Ceará X CSA.

A missão se torna mais árdua. Na falta do torcedor, qualquer som é protagonista. Por isso se escutou a comemoração dos gols de Mendoza e Vizeu por parte dos dirigentes alvinegros, em resultado necessário para encaminhar classificação no torneio.

Dessa vez, no entanto, a administração da Arena Castelão também se fez presente, principalmente pela mudança no processo. Após mais de 365 dias acompanhando as partidas no setor Premium, jornalistas e radialistas foram alocados nos Camarotes, o 2º andar da arquibancada. Apenas fotógrafos permaneceram.

Das diversas possibilidades de assento, até com maior distanciamento entre os profissionais, todos tiveram de ficar com possibilidade de movimentação reduzida. Na análise do secretário estadual de Esporte e Juventude (Sejuv), Rogério Pinheiro, “nenhuma aglomeração” foi vista. No entanto, se reduziu o espaçamento entre os profissionais.

Explicações

Legenda: Nos Camarotes, os assentos da arquibancada estavam interditados Foto: Alexandre Mota / SVM

As justificativas foram concedidas em momentos diferentes. Na primeira orientação, quando as equipes ocupavam o setor de praxe, membros do Ceará e da administração do equipamento relataram que seria um novo protocolo adotado nas partidas, em possível ensaio da Sul-Americana.

A ação teria surgido com participação da CBF. Já acomodados no novo espaço, o discurso envolveu um pedido dos times - em desejo de retirar os jornalistas do espaço mais próximo do campo.

Legenda: Em campo, o Ceará venceu o CSA por 2 a 0 pela Copa do Nordeste Foto: Kid Júnior / SVM

No fim, o esporte se blinda mais uma vez. Sem acesso à nenhuma atividade de treinamento ou da estrutura interna dos clubes, os jornalistas devem ficar longes também da beirada do campo, mesmo sem torcedores presentes. São os novos tempos da modalidade.

Aos meios, adaptação. O Ceará, por exemplo, controlou as ações contra o CSA e venceu por 2 a 0. Nos 20 primeiros minutos, a melhor exibição da temporada de 2021. A análise você acompanha aqui.