Bastidores do Castelão: as reações dos dirigentes alvinegros em Ceará 3 x 1 Vitória

Já estive no estádio sem a presença de públicos em várias oportunidades nesta pandemia da Covid-19. Porém, a partida do Ceará por 3 a 1 sobre o Vitória, neste sábado (6), foi a primeira em 2021. A saudade de acompanhar um jogo in loco, na Arena Castelão, não existe mais. A de enxergar as arquibancadas lotadas, sim, e sem previsão para ir embora. A ausência dos torcedores deixa o espetáculo mais vazio, é fato, mas permite também observar o que, em condições normais, não seria possível.

Engana-se quem pensa que o estádio fica totalmente vazio em dia de jogo. São pouquíssimas almas vivas nas arquibancadas, é verdade, e todas bem espaçadas e distantes umas das outras (quase todas no Setor Premium), mas o suficiente para render detalhes bem curiosos que nem a TV nem o Rádio captam.

A gritaria dentro de campo de jogadores e treinadores dos dois lados já não me chama mais atenção. Ouvir com clareza as enxurradas de palavrões, discussões e 'elogios' aos árbitros dentro das quatro linhas é comum.

O que me atrai curiosidade é ver como os dirigentes e funcionários assistem aos jogos. Os responsáveis pela administração, que comandam o dia a dia, tomam todas as decisões, realizam contratações e concedem entrevistas (geralmente para blindar o clube) saem por 90 minutos do papel de cartola e passam a ser vistos pelo que são na essência: torcedores. E alguns até cornetas.

Reações

Como um recorte óbvio da torcida, há diversos perfis. O presidente Robinson de Castro é geralmente mais comedido. Procura ser mais ponderado e sem cobranças excessivas. Geralmente divide opiniões mais reservadas com os filhos João Pedro e João Lucas. Mas não deixa de dar os pitacos.

"O Saulo joga melhor pela direita. Foi com ele lá que melhoramos no jogo", disse, ao ver que o atacante iniciou o 2º tempo pela esquerda. Minutos depois, Guto colocou o 'Coração Valente' no setor. Posteriormente, ele marcou dois gols.

Quando o presidente perde a paciência, é com a arbitragem, e aí solta o verbo.

A reclamação dos alvinegros com a atuação do pernambucano Tiago Nascimento dos Santos, aliás, começou desde o primeiro minuto.

O diretor financeiro João Paulo Silva era um dos mais ativos na corneta, mas não só com o juíz. "O cara do lado dele, errar passe de dois metros é brincadeira", "deixa de brincadeira aí atrás", gritava, no calor da emoção de torcedor mesmo.