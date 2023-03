Bahia x Ceará: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ceará visita o Bahia neste sábado (11), às 18h30 no estádio Pituaçu, em Salvador (BA), pela 3ª rodada do Campeonato Brasileiro A1 do Futebol Feminino.

As meninas do Vozão buscam a primeira vitória na competição, após duas derrotas. A última, para o São Paulo no PV por 2 a 0, a equipe já mostrou alguma evolução após contratar reforços.

E novas jogadoras continuam chegando, como a zagueira Guaciara (ex-Ponte Preta), a volante Cris Carioca (ex-São Paulo) e a atacante Monique (ex-Athletico/PR).

O Vovô ainda não pontuou na competição, enquanto o time baiano tem um ponto e está em 11º. Portanto, se vencer, as meninas do Vozão podem deixar o Z4 do certame.

ONDE ASSISTIR BAHIA X CEARÁ

A partida terá transmissão da TV Bahêa, canal oficial da equipe mandante no Youtube.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Bahia:

Maike, Thayná, Débora Sorriso, Tchula, Taba, Jordana, Vilma, Dan Nunes, Zai Miúda, Nathane, Ellen Santana. Técnico: Igor Morena

Ceará:

Mirian, Ester, Ana Rebeca, Lais, Bia Alves, Maria Fernanda, Emily Sorriso, Liliane, Amália, Emilly Kaillany e Elena. Técnico: Rafael Fialho

BAHIA X CEARÁ | FICHA TÉCNICA

Local: Pituaçu, em Salvador (BA)

Data: 11/03/2023 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Árbitro: Eziquiel Souza Costa (BA)