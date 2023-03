Ceará x São Paulo: confira horários, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Ceará e São Paulo se enfrentam neste sábado, (4), em jogo válido pela 2ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A1. A partida acontece no estádio Presidente Vargas às 10h (horário de Brasília).

O Ceará não vive um bom momento e tenta virar a página contra o São Paulo. Sem vitórias e com o saldo de gols negativo de -14, o time estreia o novo comando de David Lopes nesta partida. A equipe paulista em sua última partida no Brasileirão empatou em 1 a 1 com a equipe do Bahia, o gol foi marcado por Naná.

Na tabela da competição, o Ceará ocupa a última posição com a quantidade de pontos zerada. Enquanto que o São Paulo está em 7º lugar, com um ponto de um empate, juntaente com Grêmio, Cruzeiro e Bahia.

ONDE ASSISTIR

O jogo não será transmitido.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Ceará: Yamim, Moana, Rebeca, Fernanda, Liliane, Laís S., Sorriso, E. Kaillany, Elena, Ester, e Amália. Técnico: David Lopes

São Paulo: Carlinha, Fe Palermo, Ana Alice, Pardal, Dani, Maressa, Aline, Micaelly, Mariana S., A. Travalão e Naná. Técnico: Thiago Viana

CEARÁ X SÃO PAULO | FICHA TÉCNICA

Data: 04/03/2023

Horário: 10h

Local: Presidente Vargas

Árbitro: Ingrede Santos (CE)