Avaí x Internacional pode impactar posição do Ceará na Série A; confira horário e onde assistir

A Série A do Brasileiro encerra a 23ª rodada nesta segunda-feira (22), com a partida entre Avaí x Internacional. O confronto ocorre no estádio da Ressacada, em Florianópolis/SC, às 20h. E o resultado pode impactar na posição do Ceará na tabela de classificação do Brasileirão.

No momento, o Vovô é o 15º colocado, com 26 pontos. Enquanto isso, o Avaí abre a zona de rebaixamento, em 17º, com 23 pontos. Como possui uma vitória a mais (6x5) que o time alvinegro, pode ultrapassá-lo caso consiga uma vitória.

Legenda: A zona de rebaixamento mudou de configuração com o 2º turno da Série A Foto: reprodução / SrGoool

Por isso, o panorama mais positivo para o futebol cearense é torcer para a equipe gaúcha, que está em 6º, com 36. Vale ressaltar, no entanto, que o Ceará não corre risco de entrar no Z-4 no momento. Se o clube catarinense vencer, o time alencarino cai para 16º, diminuindo a segurança.

Palpites para o jogo

Onde assistir a partida

A partida terá transmissão ao vivo nos canais SporTV e Premiere.

Prováveis escalações

Avaí | Vladimir; Kevin, Bressan, Rafael Vaz e Cortez; Eduardo, Raniele e Bruno Silva; Muriqui, Bissoli e Guerrero. Técnico: Eduardo Barroca.

Internacional | Keiller; Bustos, Vitão, Mercado e Renê; Gabriel, Edenilson, De Pena e Alan Patrick; Wanderson e Alemão. Técnico: Mano Menezes.

Ficha técnica | Avaí x Internacional

Competição: Série A do Brasileiro | 23ª rodada.

Data: 22 de agosto de 2022.

Horário: 20h.

Local: Ressacada, em Florianópolis, em Santa Catarina.

Transmissão: SporTV e Premiere.

Árbitro: Edina Alves Batista (SP)