Auxiliar técnico do Fortaleza é convocado pela Seleção Brasileira para a Copa América

Léo Porto, auxiliar técnico fixo da equipe profissional e técnico do time Sub-20 do Fortaleza, foi convocado pela Seleção Brasileira para a disputa da Copa América 2024, nos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo clube nesta terça-feira (11).

Porto trabalhará como observador técnico da Seleção Brasileira durante o período da disputa da Copa América. O torneio continental será disputado nos Estados Unidos entre os dias 20 de junho e 14 de julho.

Legenda: Elenco do Fortaleza sob o comando dos treinamentos do auxiliar fixo do clube, Léo Porto Foto: Leonardo Moreira/Fortaleza EC

Além de Léo Porto, o Fortaleza anunciou que dois nomes do seu elenco também foram convocados para a disputa da Copa América: o zagueiro Kuscevic, do Chile, e o meia-atacante Kervin Andrade, da Venezuela.