Autor de 'Baile de Favela', MC João vibra com medalha de prata de Rebeca Andrade

A conquista histórica da medalha de prata por Rebeca Andrade nas Olimpíadas de Tóquio fez o Brasil vibrar nesta quinta-feira (29). Entre os que comemoraram, MC João teve um motivo mais especial, já que a música dele, "Baile de Favela", embalou a apresentação do solo da ginasta brasileira.

Nos stories do Instagram, o artista gravou toda a apresentação da atleta e gritou muito com o anúncio do resultado inédito para o País.

"É medalha de prata com gosto de ouro. Para cima guerreira, parabéns", disse o funkeiro.

Inspirado na periferia de São Paulo

"Baile de Favela" foi composta por MC João em 2015 e, segundo informações do G1, exalta os principais bailes de rua da periferia de São Paulo na época, como Helipa, Marconi e Eliza Maria.

O funkeiro cresceu na comunidade Jova Rural, na Zona Norte de São Paulo, que fica próxima à de Rebeca Andrade - Vila Fátima, em Guarulhos.

O sucesso mudou a vida do artista, que sustentava a família desde os 17 anos, após a morte do pai.

A canção foi o grande hit do réveillon no Brasil de 2015 para 2016. O clipe da música foi o primeiro do gênero a dar mais de 100 milhões de visualizações. A produção foi gravada em um baile na Rua Sete, na porta da casa onde MC João cresceu.