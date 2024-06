Áustria x França na Eurocopa: confira horário, onde assistir e prováveis escalações

Áustria e França entram em campo nesta segunda-feira (17), às 16h (de Brasília), no Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf, para disputar a 1ª rodada da fase de grupos da Eurocopa 2024. As duas seleções estão no Grupo D, ao lado de Holanda e Polônia.

Áustria e França se enfrentaram 25 vezes ao longo da história das duas seleções, com um domínio francês com 13 vitórias contra 9 da Áustria, além de 3 empates. As duas seleções não se enfrentam pela Euro desde 1960, quando os franceses eliminaram os austríacos com duas vitórias nos jogos das quartas de final.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Prime Video e CazéTV.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Áustria

Patrick Pentz; Stefan Posch, Philipp Lienhart, Gernot Trauner e Phillipp Mwene; Nicolas Seiwald, Marcel Sabitzer e Konrad Laimer; Patrick Wimmer, Michael Gregoritsch e Christoph Baumgartner. Técnico: Ralf Rangnick.

França

Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, Ibrahima Konaté (William Saliba) e Theo Hernández; N’Golo Kanté e Adrien Rabiot, Ousmane Dembélé, Antoine Griezmann e Marcus Thuram; Kylian Mbappé. Técnico: Didier Deschamps.

Áustria x França | FICHA TÉCNICA

Competição: 1ª rodada da Eurocopa

Local: Merkur Spiel-Arena, em Düsseldorf (Alemanha)

Data e Horário: segunda-feira (17), às 16h (de Brasília)