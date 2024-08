Atletismo nas Olimpíadas 2024: Brasil é eliminado no revezamento 4x100m masculino

A equipe brasileira foi eliminada na manhã desta quinta-feira (8) no revezamento 4x100m masculino no atletismo nas Olimpíadas 2024, em Paris (FRA). Erik Cardoso, Felipe Bardi, Gabriel dos Santos e Renan Corrêa foram os representantes do Brasil.

Nesta primeira rodada, os três primeiros em cada série e os próximos dois mais rápidos avançam para a grande final. O Brasil estava na Série 2, ao lado de China, França, Canadá, Jamaica, Alemanha, Libéria e Gana.

A equipe brasileira terminou na sexta colocação da sua série, com um tempo de 38.73. Na classificação final, o Brasil terminou na 14ª colocação, ficando fora da zona de classificação e sendo eliminado no torneio de revezamento 4x100m masculino.