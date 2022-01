Atlético x Ferroviário: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Ferroviário entra em campo neste sábado (15), pela 3ª rodada da 1ª Fase do Campeonato Cearense, diante do Atlético Cearense, às 15 horas no estádio Domingão, em Horizonte (CE) em busca de sua primeira vitória no Estadual. O Tubarão da Barra vem de dois empates seguidos em 1 a 1, contra Iguatu no Morenão e Caucaia no Domingão, deixando o torcedor já apreensivo.

Onde Assistir

A partida terá transmissão da FCF TV no Youtube.

Como chegam

O técnico Anderson Batatais já externou problemas na criação de jogadas, com deficiências no último terço do campo e pode fazer mudanças. Além disso, a parte física dos jogadores é outra preocupação dele, afirmando que alguns jogadores já sentiram após o jogo de terça-feira.

Ainda que esteja no início de campeonato, o Ferroviário quer o mais rápido possível estar nas duas primeiras colocações para avançar direto para as semifinais do Estadual. O time coral é o 5º com 2 pontos, enquanto o Caucaia é o líder com 4. A 1ª Fase tem um total de 14 rodadas.

O adversário do Ferrão, o Atlético, também não iniciou satisfatoriamente o Estadual, perdendo na estreia para o Maracanã por 2 a 1 e empatando com o Icasa em 0 a 0, na estreia do técnico Reginaldo França, que substituiu Raimundinho, que pediu demissão após a primeira rodada.

Pressão já?

O elenco do Tubarão da Barra encerrou a preparação visando o compromisso diante do Atlético no Campo do Fujita. O grupo realizou um trabalho tático com bola sob o comando de Anderson Batatais. Em seguida, os treino foi encerrado com situações de bola parada e finalizações ao gol.

O técnico coral, Anderson Batatais afirmou que a pressão por vitórias existiria mesmo com o time na liderança e buscará a primeira vitória coral no Cearense.

"Pelo convivio no futebol, a gente se acostuma com pressão, é normal. Nossa camisa é tradicional, dentro do Estado é grande. Se estivéssemos em primeiro teria que ganhar este jogo. Então, tem que trabalhar para vitória em todas as circurstâncias. Queremos fazer um grande jogo e não repetir os erros. Estamos pecando no ultimo terço, o volume é bom, mas não estamos transformando o volume em gols. Não condiz com o que estamos produzindo. O time está produzindo. O último terço é a gente situação a ser resolvida. Estamos prontos e vencerá quem errar menos".

Prováveis Escalações

Atlético

Dionatan, Franklin, Eduardo Bahia, Yuri Garcia, Murylo, Hércules, Claudivan, Ronald, Ewerton Potiguar, Vitinho, Maicom Jesus. Técnico: Reginaldo França

Ferroviário

Jonathan, Roni, André Baumer, Vitão, Madson, Valderrama, Dudu, Emerson, Mauri, Edson Cariús, Gabriel Silva. Técnico: Anderson Batatais

Ficha Técnica

Competição: Campeonato Cearense 2022 - 1ª Fase - 3ª rodada

Local: Domingão, em Horizonte (CE)

Data e hora: 15 de janeiro de 2022 / 15 horas

Árbitro: Avelar Rodrigo

Assistentes: Arnaldo Souza e Tiago Silva