Atlético Nacional-COL x São Paulo pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

O São Paulo entra em campo nesta terça-feira (19), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Atlético Nacional pelo jogo de volta das Oitavas de Final da Libertadores. O jogo será no Estádio Morumbis, em São Paulo (SP).

No jogo de ida, as duas equipes empataram em 0x0, no estádio Atanásio Giradot, em Medellín, na Colômbia. Edwin Cardona, do Nacional, perdeu dois pênaltis.

Com isso, um novo empate leva a decisão para os pênaltis. O vencedor no tempo normal avança de fase.

Na 1ª Fase

O Tricolor Paulista foi o líder do Grupo D com 14 pontos. Foram 4 vitórias dois empates e nenhuma derrota, com 10 gols marcados e 4 sofridos.

Já os Verdolagas, foram vice-líderes do Grupo F com 9 pontos. Foram 3 vitórias e 3 derrotas, com 7 gols marcados e 6 sofridos.

ONDE ASSISTIR

Paramount+



PALPITES

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

SÃO PAULO:

Rafael; Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric Soares, Bobadilla, Marcos Antônio, Lucas Moura (Alisson) e Enzo Díaz; Luciano e André Silva.

ATLÉTICO NACIONAL:

Ospina; Roman Mosquera, Arias Henao, Tesillo e Camilo Candido; Campuzano, Zapata e Cardona; Hinestroza, Marlos Moreno e Morelos.



Arbitragem

Árbitro: Maximilano Ramírez (ARG)

Auxiliares: Cristian Navarro (ARG) e Pablo González (ARG)

VAR: Silvio Trucco (ARG)