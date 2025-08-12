Atlético Nacional-COL x São Paulo pela Libertadores: horário, onde assistir, palpites e escalações

O São Paulo entra em campo nesta terça-feira (12), às 21h30 (horário de Brasília), contra o Atlético Nacional pelo jogo de ida das Oitavas de Final da Libertadores. O jogo será Estádio Atanásio Giradot, em Medellín, na Colômbia.

O Tricolor Paulista foi o líder do Grupo D com 14 pontos. Foram 4 vitórias dois empates e nenhuma derrota, com 10 gols marcados e 4 sofridos.

Já os Verdolagas, foram vice-líderes do Grupo F com 9 pontos. Foram 3 vitórias e 3 derrotas, com 7 gols marcados e 6 sofridos.

Como o São Paulo foi líder de seu grupo, faz o 1º jogo como visitante e o segundo em casa, no Morumbis, no dia 19, às 21h30.

ONDE ASSISTIR

Paramount+



PALPITES

inter@



PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO NACIONAL:

Castillo Moreno; Castro, García Valero, Haydar e Salazar; Campuzano, Rivero Almario, Moreno e Bauza; Arce e Batista. Técnico: Javier Marcelo Gandolfi

SÃO PAULO:

Rafael, Ferraresi, Alan Franco e Sabino; Cédric, Marcos Antônio, Alisson (Rodriguinho), Bobadilla e Enzo Diaz; Luciano e André Silva. Técnico: Hernán Crespo.



Arbitragem

Árbitro: Gustavo Tejera (URU)

Auxiliares: Martin Soppi (URU) e Horacio Ferreiro (URU)

VAR: Leodán González (URU)