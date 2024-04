Atlético-MG x Peñarol: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético-MG e Peñarol se enfrentam nesta terça-feira (23), na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), pela terceira rodada da fase de grupos da Libertadores. O jogo acontece às 21 horas (horário de Brasília). As duas equipes fazem parte do Grupo G e vêm de vitórias pela competição.

Em sua última partida pela Libertadores, o Galo saiu vitorioso diante do Rosário, pelo placar de 2 a 1, em casa. Já o Peñarol não tomou conhecimento do Caracas e venceu por 5 a 0, em seus domínios.

A partida é o famoso jogo de seis pontos. Pelo campeonato internacional o time mineiro ocupa a primeira colocação do Grupo G, com seis pontos somados em dois jogos. Já os uruguaios estão na vice-liderança, com três pontos conquistados.

O Galo vem em um grande momento também no campeonato nacional, e venceu no último sábado (20), o rival Cruzeiro, pelo placar de 3 a 0, pelo Brasileirão, ganhando moral para os próximos duelos. Já o Peñarol também venceu, jogando como visitante, a equipe do Boston River, pela Primeira Divisão Uruguaia, torneio que é líder.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através da Paramount+.

PALPITE

inter@

Prováveis escalações

Atlético-MG: Everson; Saravia, Mauricio Lemos, Jemerson (Igor Rabello) e Guilherme Arana; Battaglia (Otávio), Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito

Peñarol: Guillermo De Amores; Camilo Mayada, Óscar Méndez, Guzmán Rodríguez e Maximiliano Olivera; Damián García, Gastón Ramírez e Léo Fernández; Javier Cabrera, Eduardo Darias e Maximiliano Silvera. Técnico: Diego Aguirre

ATLÉTICO-MG X PEÑAROL | FICHA TÉCNICA

Competição: Partida válida pela fase de grupos da Libertadores.

Local: Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).

Data: 23/04/2024 (terça-feira).

Horário: 21 horas (horário de Brasília).