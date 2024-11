Atlético-MG x Flamengo na final da Copa do Brasil: veja horário, onde assistir e escalações

O campeão da Copa do Brasil de 2024 é definido neste domingo (10). A partir das 16h, a bola rola para Atlético-MG x Flamengo, na Arena MRV, em Belo Horizonte/MG, pelo jogo de volta. Na ida, o time carioca venceu por 3 a 1, no Maracanã, e garantiu uma vantagem em busca do título nacional.

Pelo regulamento, o rubro-negro pode até perder por um gol que conquista a taça. Caso o Galo consiga a vitória por dois gols, o campeão será definido nos pênaltis - se for maior, fica com o título.

Vale ressaltar que o detentor do título embolsa mais R$ 73,5 milhões em premiação e garante uma vaga na Libertadores de 2025. O vice-campeão fica com R$ 31 milhões como prêmio da competição.

Na história, o Flamengo é tetracampeão da Copa do Brasil, com taça em 1990, 2006, 2013 e 2022. O Atlético-MG é bicampeão, com as conquistas de 2014 e 2021. Na rivalidade histórica, os times já disputaram duas decisões, com um feito para cada lado. Em 1980, os cariocas levaram a melhor na briga pelo título do Brasileirão, enquanto os mineiros venceram uma Supercopa do Brasil em 2022.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo na Rede Globo (TV Verdes Mares), além de Premiere e SporTV.

Palpite

inter@

Prováveis escalações

Atlético-MG | Everson; Lyanco, Junior Alonso e Bataglia; Guilherme Arana, Otávio, Alan Franco, Zaracho e Gustavo Scarpa; Paulinho e Hulk. Treinador: Gabriel Milito.

Flamengo | Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo, Pulgar, Gerson e Arrascaeta; Gabigol e Bruno Henrique. Treinador: Filipe Luís.

Ficha técnica | Atlético-MG x Flamengo

Competição: final da Copa do Brasil de 2024 | Jogo de volta

Data: 10 de novembro de 2024, sábado.

Horário: 16h (de Brasília)

Árbitro: Raphael Claus (FIFA)

Assistente 1: Neuza Inês Back (FIFA)

Assistente 2: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA)

VAR: Daiane Muniz (FIFA)

Quarto árbitro: Matheus Delgado Candançan (SP)