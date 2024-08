Atlético Goianiense x Juventude: confira horário, palpites e prováveis escalações

O Atlético Goianiense entra em campo neste sábado, 24 de agosto às 16:00h (horário de Brasília), contra o Juventude pelo Brasileirão. A partida será no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás. O Dragão é o lanterna do torneio, com apenas três vitórias. Já o Verdão ocupa a 11ª colocação.

Palpites

Escalação

Provável escalação Atlético-GO: Ronaldo; Bruno Tubarão (Rafael Haller), Adriano Martins, Luiz Felipe, Guilherme Romão; Gonzalo Freitas, Rhaldney, Campbell; Janderson, Hurtado, Luiz Fernando. Técnico: Umberto Louzer.

Provável escalação Juventude: Gabriel; Gabriel Inocêncio, Danilo Boza, Zé Marcos, Alan Ruschel; Thiaguinho (Dudu Vieira), Jadson, Nenê (Jean Carlos ou Mandaca); Erick Farias, Marcelinho, Ronnie Carrillo. Técnico: Jair Ventura.

Atlético Goianiense x Juventude

Estádio: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás

Horário: 16:00h (de Brasília), sábado, 24 de agosto