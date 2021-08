Atlético Goianiense x Chapecoense: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Atlético Goianiense entra em campo nesta sábado (21), às 17h (horário de Brasília), contra o Chapecoense, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. A partida será no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás.

Os donos da casa buscam encostar no G4 da competição. Atualmente, estão na sétima colocação, com 23 pontos. Já a Chape, lanterna da Série A, conquistou apenas 5 pontos ao longo de 16 jogos. O aproveitamento da equipe é de apenas 10,54%, com cinco empates, 11 derrotas e nenhuma vitória.

Transmissão

O jogo será transmitido pela emissora: Premiere FC

Palpites

inter@

Escalação

Atlético Goianiense

Fernando Miguel; Arnaldo, Wanderson, Éder e Natanael; Gabriel Baralhas, Willian Maranhão, André Luís (Dudu), João Paulo e Janderson; Zé Roberto. Técnico: Eduardo Barroca.

Chapecoense

Keiller; Busanello, Jordan, Joílson e Matheus Ribeiro; Anderson Leite, Léo Gomes e Mike; Anselmo Ramon, Bruno Silva e Geuvânio. Técnico: Pintado.

Atlético Goianiense x Chapecoense

Estádio: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia, Goiás

Horário: 17h (de Brasília), sábado, 21 de agosto

Árbitro: Adriano Barros Carneiro