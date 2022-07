Atlético-GO x Fortaleza pelo Brasileirão: veja horário, escalação e palpites para o jogo

Embalado pela classificação às quartas de final da Copa do Brasil, eliminando o rival Ceará, o Fortaleza agora volta as atenções para tentar deixar a lanterna do Campeonato Brasileiro. O Tricolor entra em campo neste domingo (17), para enfrentar o Atlético-GO, às 18 horas, no estádio Antônio Accioly, em Goiânia, em partida válida pela 17ª rodada da competição.

Palpites

inter@

O duelo é confronto direto para fugir da zona da degola, já que o Dragão está em 18º, com 17 pontos, e também tenta deixar o Z-4, assim como o Tricolor, que tem apenas 11 pontos e, além de triunfar, precisa torcer por tropeço do Juventude contra o Goiás.

Pré-jogo do Fortaleza hoje, veja detalhes

Legenda: Zé Welison foi um dos destaques do Fortaleza no Clássico-Rei, mas está fora do jogo Foto: Thiago Gadelha

O Fortaleza tenta quebrar um tabu contra o Atlético-GO. Pela Série A, os dois times já se enfrentaram quatro vezes e o Leão do Pici nunca venceu, com dois empates e duas derrotas. No retrospecto geral, levando em conta todas as competições, são 10 jogos, com seis triunfos do Dragão, duas vitórias do Fortaleza e dois empates.

Para esta partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com o volante Felipe, que está suspenso, e nem com Zé Welison, que sentiu dores musculares no último jogo e não viajou com a delegação.

Por outro lado, o atacante Robson, que estava em transição após estiramento de ligamento colateral medial do joelho esquerdo, está recuperado e voltou a ser opção.

Este será o primeiro jogo do Fortaleza após a saída de Yago Pikachu, e Vojvoda poderá mudar o esquema tático da equipe, como ele mesmo admitiu, ou utilizar Vitor Ricardo na posição.

Atlético-GO

Legenda: O técnico Jorginho, que teve uma curta e ruim passagem pelo Ceará em 2018, está de volta ao Atlético/GO Foto: Bruno Corsino / Atlético-GO

Adversário do Fortaleza, o time goiano não está em situação confortável na tabela do Brasileirão e acumula três jogos seguidos sem vitórias, com duas derrotas consecutivas.

Porém, assim como o Tricolor, vem de classificação na Copa do Brasil sobre o maior rival, eliminando o Goiás após vitória por 3 a 0.

O técnico Jorginho tem dois desfalques certos. O lateral-direito Hayner está suspenso pelo terceiro cartão amarelo e está fora, assim como o zagueiro Ramon Menezes, que machucou o tendão de Aquiles.

Por outro lado, Dudu se recuperou de lesão e assume a vaga na lateral-direita. Gabriel Baralhas e Churín, que não puderam atuar na Copa do Brasil, ficam novamente à disposição.

Que horas começa a partida

O jogo começará às 18 horas (horário de Brasília).

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere. A Verdinha terá a narração ao vivo e o Diário do Nordeste fará o Tempo Real.

FICHA TÉCNICA | Atlético-GO x Fortaleza

Campeonato Brasileiro - Série A

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data/Horário: 17 de julho de 2022, às 18 horas

Árbitro: Jean Pierre Goncalves Lima (RS)

Assistentes: Jorge Eduardo Bernardi (RS) e Leirson Peng Martins (RS)

VAR: Adriano Milczvski (PR)

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Atlético-GO: Ronaldo; Dudu, Edson Felipe, Wanderson e Jefferson; Marlon Freitas, Gabriel Baralhas e Jorginho; Airton (Luiz Fernando), Churín e Wellington Rato. Técnico: Jorginho

Fortaleza: Fernando Miguel; Ceballos, Benevenuto e Titi; Vitor Ricardo, Hércules, Ronald, Lucas Lima e Juninho Capixaba; Moisés e Romarinho. Técnico: Juan Pablo Vojvoda

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil