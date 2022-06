Atlético-GO x Corinthians: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético-GO entra em campo neste sábado (4), às 20h30 (horário de Brasília), contra o Corinthians, pela 9ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O duelo acontece no Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO).

Onde assistir

A partida será transmitida com exclusividade pelo Premiere.

Palpite para o jogo

Escalação

Atlético-GO: Ronaldo; Arthur Henrique, Wanderson, Ramon e Jefferson; Marlon Freitas, Baralhas, Airton, Jorginho e Wellington Rato; Churin. Técnico: Jorginho.

Corinthians: Cássio, Rafael Ramos, Gil, Robson Bambu e Lucas Piton; Du Queiroz, Cantillo e Renato Augusto; Gustavo Mantuan, Róger Guedes e Júnior Moraes. Técnico: Vítor Pereira.

Ficha técnica | Atlético-GO x Corinthians

Local: Estádio Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

Data: 04/06/2022 (sábado)

Horário: 20h30 (de Brasília)

Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (FIFA-RJ)

Assistentes: Thiago Henrique Neto Correa Farinha (RJ) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

VAR: Daniel Nobre Bins (RS)