Atlético Cearense x Ituano: Confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Atlético Cearense entra em campo contra o Ituano nesta terça-feira (9), às 13h de Brasília, no Estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira (SP), para disputar a terceira rodada da fase de grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, a Copinha. As equipes fazem parte do Grupo 14, que conta ainda com Criciúma e Itapirense,

O time cearense ocupa a quarta e última posição do grupo, com apenas um ponto somado em dois jogos, mas ainda tem chances de classificação. O líder do grupo é o Criciúma, que soma seis pontos e já está com a primeira vaga entre os quatro participantes. Sendo assim, a última chance de classificação está nas mãos do Ituano (2º lugar, com três pontos), Itapirense (3º lugar, com um ponto), e Atlético Cearense (4º lugar com um ponto).

O time da Lagoa Redonda ainda não marcou nenhum gol na competição e já sofreu quatro, todos na derrota contra o Criciúma, por 4 a 0, na rodada inicial.

ONDE ASSISTIR

A partida terá transmissão através do YouTube (Canal Futebol Paulista).

PALPITE

Prováveis escalações

Atlético Cearense: Bruno; Iure, Emerson, João Victor, Rosivaldo; Yuri Borges, Gabrielzinho, Jordan, Luan Lucas; Yan e Pedro Souza. Técnico: Eliezer Junior.

Ituano: Vitor Henrique; Vinicius Poz, Matheus Rocha, Marcelo Maia, Aluísio; Victor Vieira, Kaique Clemente, Marlinho, Matheus Silva; Felipe Fonseca e Zé Carlos. Técnico: Chico Elias.

ATLÉTICO CEARENSE X ITUANO | FICHA TÉCNICA

Competição: Terceira rodada da fase de grupos da Copinha

Local: Estádio Coronel Francisco Vieira, em Itapira (SP)

Data: 09/01/2024 (terça-feira)

Horário: 13h (de Brasília)