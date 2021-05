Atlético-CE anuncia empréstimo de três jogadores para o Fortaleza; veja lista

O Atlético-CE oficializou o empréstimo de três atletas ao Fortaleza para a sequência da temporada de 2021. A lista contempla o volante Hércules, além dos atacantes Wandson e Clisman.

O trio teve atuação de destaque no Campeonato Cearense. Segundo nota da Águia da Precabura, os atletas serão utilizados inicialmente no elenco Sub-23 para a disputa do Brasileirão de Aspirantes.

Legenda: O atacante Clisman estava no Atlético-CE e foi emprestado ao Fortaleza Foto: Kely Pereira / Atlético-CE

Vale ressaltar que Wandson estava negociando com o Ferroviário, mas optou por defender o time leonino. O atleta de 23 anos é cria das categorias de base do Fortaleza e foi o artilheiro do Estadual de 2020.

A estreia do Fortaleza na competição está marcada para o início de junho. A equipe está no Grupo B com Avaí, Bahia, Coritiba, CRB, Fluminense, Red Bull Bragantino e Santos. Na Primeira Fase, os times enfrentam clubes de chaves opostas em turno único. Os quatro melhores de cada grupo avançam para a Segunda Etapa.