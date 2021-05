Paz responde Ferroviário e fala sobre Wandson no Fortaleza: "pergunta qual clube ele quer ir"

Após ser acusado de atravessar a negociação do atacante Wandson com o Ferroviário, o presidente Marcelo Paz, do Fortaleza, se manifestou e cobrou explicações aos dirigentes corais. Para o Sistema Verdes Mares, o mandatário pediu para o Tubarão da Barra perguntar ao atleta onde quer atuar.

“Com relação ao Wandson, pergunta ao jogador qual o clube ele quer ir. Eu acho que esse é o ponto. O Wandson é cria da nossa base, já esteve conosco, demonstrou claramente a intenção de estar no Fortaleza para o restante da temporada", argumentou.

O atleta pertence ao Atlético-CE e fechou com o Fortaleza nesta terça-feira (25), apesar do acordo firmado com o Ferroviário. Após chamar o time coral de “sucursal” do Ceará, Paz explicou a situação do atacante Wendson, que estava no Ferroviário, negociou com o Fortaleza, mas fechou com Vovô.

“Nós temos um contrato assinado de empréstimo com opção de compra junto ao Sampaio Corrêa, assinado pelo Fortaleza, pelo Sampaio Corrêa e pelo jogador. E de repente o jogador aparece no Ceará”, questionou.

Questões passadas

Marcelo Paz também pediu explicações sobre outras situações envolvendo o Ferroviário. O presidente tricolor questionou o fato do clube enfrentar o Ceará na Arena Castelão, pela semifinal do Estadual, não exercendo o mando de campo no Elzir Cabral, a sede coral. O dirigente relembrou ainda episódios envolvendo os atacantes Cléber e Edson Cariús.

“Ele deveria explicar a situação do Cléber, que tinha proposta do Fortaleza, vínculo com o Ferroviário, e de repente foi parar no Ceará. [...] Acho que o presidente deveria lembrar também do Edson Cariús, que nós assinamos um pré-contrato e, gentilmente, cedemos o percentual ao Ferroviário por uma parceria, pelo respeito para ter uma boa relação”, completou.