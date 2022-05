Atletas cearenses de Beach Tênis se destacam nos JUBS de Praia, em Canoa Quebrada

O fim de semana foi de muita disputa nos Jogos Universitários Brasileiros de Praia (JUBs) 2022. A competição vai até o dia 4 de maio, na praia de Canoa Quebrada, em Aracati. Nesta segunda-feira (2), o destaque foi para a delegação cearense de Beach Tênis, que se classificou para três semifinais do esporte. O torneio abre a temporada de competições da CBDU (Confederação Brasileira de Desporto Universitário).

No fim de semana, atletas de 18 instituições participaram das disputas. A delegação cearense aproveitou o fator casa e avançou para três semifinais do Beach Tênis: no masculino, no feminino e no misto. Coordenador de esportes da Unifor, Marcelo Azevedo avalia o desempenho das equipes.

“É importante valorizar a modalidade no esporte universitário, por isso, viemos com atletas profissionais de nível A e Pro. Tivemos a felicidade de estar nas três finais: masculina, feminina e mista”, disse.

A equipe cearense conta com Pedro Luca, número 1 do Beach Tenis no Ceará. O atleta fala sobre o desafio de disputar a competição universitária.

“Eu já concorro em competições nacionais de Beach Tênis há 3 anos e esse ano tive a oportunidade de jogar o JUBs Praia. Não esperava uma estrutura dessa. Está sendo um fim de semana maravilhoso competir em Canoa Quebrada, logo na minha terra”

Mais de mil atletas de 25 estados disputam medalhas em dez modalidades: basquete 3x3, beach soccer, beach hand, beach tennis, beach wrestling, cross training, futevôlei, futmesa, vôlei de praia e vôlei 4x4 misto.

O Jubs Praia 2022 é uma realização da Confederação Brasileira do Desporto Universitário (CBDU) e da Federação Universitária Cearense de Esportes (FUCE). O evento também conta com apoio da Prefeitura Municipal de Aracati e do Governo Estadual do Ceará.