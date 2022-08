Atleta cearense vai disputar mundial de triathlon na Eslováquia

A cearense Keuviane Mesquita, de 27 anos, vai disputar o campeonato mundial de triathlon, World Triathlon Multisport Championships, entre 18 e 21 de agosto, em Samorin, na Eslováquia. A atleta da Rede Cuca embarca neste domingo (14) para a competição. Será a primeira competição internacional dela.

Keuviane vai competir na prova de Aquathlon (natação e corrida), na categoria feminina de 25 a 29 anos. Ela se classificou para a competição após ganhar o título do Campeonato Brasileiro 2021, na Bahia.

A atleta chegou à Rede Cuca do Jangurussu com interesse inicial no muay thai e no curso de inglês. Ela sequer sabia nadar. Por influência de um amigo, decidiu aprender e foi descoberta pelo professor e atual treinador William Macedo.

No ano seguinte, ela já passou a competir em torneios locais. Em 2016, foi vice-campeã no circuito nacional Sesc Triathlon na etapa Belém (PA) e na etapa Pecém (CE). Em 2017, por questões pessoais, precisou se afastar dos treinos para se dedicar ao trabalho.

Voltou a treinar em 2019 na Rede Cuca, parou com a pandemia e retomou em 2021. No mesmo ano, conqistou o Campeonato Cearense e conquistou a vaga para o Brasileiro. Depois, veio o titulo no Brasileiro e a vaga no Mundial.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte