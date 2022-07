Brasil fica sem classificados para final masculina do Pro Tour de Roma de Skate Street

Um dos celeiros do skate mundial, o Brasil não conseguiu classificados para a final masculina do Pro Tour de Roma de Skate Street. O evento na Itália soma pontos no ranking da categoria e serve como a classificatória para os Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ao longo do ano, outras etapas serão realizadas.

A grande expectativa era por Kelvin Hoefler, medalha de prata na Olimpíada de Tóquio. O atleta avançou às semis, mas errou os movimentos no momento decisivo e ficou fora da disputa. Os outros brasileiros eram João Lucas Alves (eliminado na etapa anterior) e Gabryel Aguilar (desclassificado nas semifinais).

A finalíssma ocorre neste domingo (3) em Roma, com transmissões ao vivo do Olympic Channel, no YouTube, e do SporTV.

Veja classificadas à final do Pro Tour de Roma de Skate Street

Gustavo Ribeiro (POR) Nyjah Huston (EUA) Horigome Yuto (JPN) Mauro Iglesias (ARG) Matias Dell Olio (ARG) Aurelien Giraud (FRA) Vincent Milou (FRA) Ryan Decenzo (CAN)