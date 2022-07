Rayssa Leal e Pâmela Rosa garantem vaga na final do Pro Tour de Roma de Skate Street

As brasileiras Rayssa Leal e Pâmela Rosa estão na final do Pro Tour de Roma de Skate Street. O evento realizado na Itália contabiliza pontos no ranking mundial da categoria, torneio que vale pontuação para os Jogos Olímpicos de Paris de 2024.

Rayssa Leal encerrou às semifinais na vice-liderança, atrás da japonesa Funa Nakayama, com 246.47. A paulista Pâmela Rosa, por sua vez, finalizou na 7ª colocação, com 224.28.

O evento decisivo acontece neste domingo (3) em Roma, com transmissão do Olympic Channel, no YouTube, e do SporTV.

Veja classificadas à final do Pro Tour de Roma de Skate Street

Funa Nakayama — 252,41 Rayssa Leal — 246,47 Rizu Akama — 245,56 Coco Yoshizawa — 241,56 Momiji Nishiya — 228,22 Yumeka Oda — 226,03 Pâmela Rosa — 224,28 Chloe Covell — 224,14

