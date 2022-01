Athletic Bilbao x Real Madrid: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Real Madrid entra em campo neste domingo (16), às 15h30 (horário de Brasília), contra o Athletic Bilbao, pela final da Supercopa da Espanha. O duelo acontece no King Fah Stadium, em Riyadh, na Arábia Saudita.

A equipe madridista busca conquistar o seu 12° título da competição. Campeão pela última vez na temporada 2019-2020, encerrou a disputa da competição, em 2020-2021, na 4ª posição, atrás de Athletic Bilbao, Barcelona e Real Sociedad. Para chegar à final, o Real Madrid eliminou o arquirrival Barcelona.

O time do país Basco, por sua vez, busca a conquista do bicampeonato consecutivo da competição. Atual campeão da Supercopa da Espanha, ao vencer o Barcelona, na prorrogação, em 2020-2021, o Athletic Bilbao eliminou o Atlético de Madrid na semifinal. No total, os 'Los Leones' conquistaram o título em três oportunidades (1984, 2015 e 2020-2021).

Ficha técnica | veja horário, local e onde assistir

Real Madrid x Athletic Bilbao - final da Supercopa da Espanha

Local: King Fah Stadium, em Riyadh (EAU)

Data: 16/01/2022 (domingo)

Horário: 15h30 (de Brasília)

Árbitro: Cesar Soto Grado (ESP)

Transmissão: ESPN Brasil e Star+

Prováveis escalações

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Éder Militão, Nacho Fernández e Mendy; Modrić, Casemiro e Kroos; Asensio, Benzema e Vinícius Júnior.Técnico: Carlo Ancelotti.

Athletic Bilbao: Unai Simón; Óscar de Marcos, Álvarez, Martínez e Balenziaga; Berenguer, Zarraga, García e Muniain; Sancet e Iñaki Williams.Técnico: Marcelino.

