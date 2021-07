Atacantes Erick e Airton já realizaram exames no Ceará e clube prepara anúncio oficial

Os dois mais novos reforços do Ceará já estão na capital cearense. Os atacantes Erick e Airton, contratados pelo Alvinegro para a disputa da Série A do Campeonato Brasileiro, desembarcaram na última quarta-feira (21) e inclusive já foram ao clube, que prepara o anúncio oficial dos atletas.

Os jogadores realizaram exames médicos, avaliações físicas e estão aptos a iniciar os treinamentos. O clube aguarda apenas a resolução de alguns detalhes burocráticos, como recebimento de alguns documentos, para então realizar oficialmente anúncio e também integrar a dupla ao restante do elenco de jogadores.

As pendências burocráticas são as únicas que ainda impedem os atletas de atuar, tendo em vista que os dois vinham treinando normalmente e até jogando por suas equipes. Os dois estavam na Série B do Campeonato Brasileiro. Erick era destaque no Náutico e Airton estava no Cruzeiro.

Assim que for regularizado, o atacante Airton já poderá ser relacionado pelo técnico Guto Ferreira para partidas da Série A, tendo em vista que trata-se de uma transferência nacional, já que o atleta vem por empréstimo junto ao time mineiro.

A situação de Erick é diferente. Por se tratar de transferência internacional, tendo em vista que o atleta estava vinculado ao Braga-POR, ele apenas poderá ser regularizado em agosto, e somente a partir de então, terá condições de ficar à disposição do comandante alvinegro.