Atacante do Napoli diz que negou proposta milionária para atuar com Neymar: 'mudaria a minha vida'

Afastado dos campos há um mês por causa de um problema muscular na coxa, o nigeriano Victor Osimhen, do Napoli, participou do Podcast Obi One e revelou que por muito pouco não virou companheiro de Neymar no Al-Hilal. De acordo com o atacante, a proposta era muito tentadora, mas ele optou por continuar na Europa. Não escondeu, porém, que sonha em atuar no futebol inglês. Falou, ainda, que cuida de toda sua família desde 2014.



Com retorno aos gramados somente em dezembro, após optar pela permanência no Napoli, Osimhen admitiu que ficou tentado a aceitar a proposta dos árabes. Foi especulado que ele receberia um milhão de euros semanais (aproximadamente R$ 5,62 milhões a cada sete dias).





Victor Osimhen Atacante do Napoli "Sim, o que se disse na época (sobre os altos valores) era verdade. Mas tenho de ser honesto, nunca pensei em sair do Napoli, mas quando chegou a oferta, e era uma oferta enorme, foi difícil recusar. Foi uma loucura. Mudaria a minha vida, e nunca se deram por vencidos. Quanto mais eu dizia que não, mais eles aumentavam a oferta. Até que disse: 'pessoal, vou ficar'. Falei com o meu clube e decidi ficar", revelou.

Legenda: Mesmo enfrentando uma fase conturbada no time italiano, atacante preferiu permanecer. Foto: Alberto PIZZOLI / AFP



O jogador revelou que foi positivo ter a carreira valorizada, mas afirmou, também, que futebol "não se joga somente por dinheiro". Osimhen sempre quis atuar na Europa e revelou que tem um sonho de um dia se mudar para o Campeonato Inglês.





Victor Osimhen Atacante do Napoli "A Premier League (Campeonato Inglês) é a liga mais apreciada por todos os jogadores africanos, uma liga enorme. Não tenho um time favorito da Premier League, mas tenho duas camisas: do Chelsea e do Manchester United. Muitos amigos meus são torcedores do Chelsea, e poucos são do United", disse

Atual campeão italiano, o atacante ainda revelou que joga futebol para tentar dar uma vida melhor a seus familiares, a quem cuida desde 2014. "A razão pela qual jogo futebol é para tirar minha família da pobreza extrema. Toda a família está bem. Tudo o que eu ganhar agora é como um bônus para mim."