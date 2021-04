Atacante do Grêmio, Ricardinho perde pai e avô vítimas da Covid-19

Na tarde desta quinta-feira (1°), o Grêmio noticiou o falecimento de José Alfredo Luis França, avô do atacante Ricardinho, de 19 anos. É a segunda perda familiar do jovem em decorrência da pandemia da Covid-19.

O pai de Ricardinho faleceu na última terça-feira (30) após complicações decorrentes do coronavírus. Ricardo Viana, pai do atleta, integrava o 30° Batalhão do Choque da Polícia Militar de São Paulo e estava internado na UTI há uma semana.

Dois dias depois, nesta quinta-feira, Ricardinho perdeu o avô, José Alfredo Luis França, também para doença. A informação foi confirmada pelo Grêmio, em suas redes sociais, prestando solidariedade ao atleta.

O atleta de 19 anos é uma das promessas do Grêmio para a temporada 2021. Ao todo, Ricardinho disputou 7 partidas e marcou 4 gols, um deles pela Libertadores da América. O atacante comemora seus tentos em homenagem ao seu pai, fazendo o sinal de continência.

Legenda: Ricardinho comemora seus gols em homenagem ao pai, fazendo o sinal de continência Foto: Lucas Uebel/DVG/Grêmio

