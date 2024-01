Arthur Cabral marca de bicicleta e contribuí para virada do Benfica; veja vídeo

O atacante Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, surpreendeu ao marcar um golaço de bicicleta na vitória do Benfica sobre o Estrela Amadora, nesta segunda-feira (29), em jogo válido pelo campeonato português. O atacante, que já havia marcado outros 4 gols pela equipe lusitana, fez seu primeiro gol no campeonato nacional.

Logo aos 26 minutos da primeira etapa, Léo Jabá — ex-jogador de Corinthians e Vasco — marca e deixa os Encarnados atrás do marcador. Alguns minutos depois, aos 44 do primeiro tempo, Arthur recebe um belo passe por cima do argentino Di Maria, domina a bola no peito e finaliza de bicicleta, marcando o gol de empate da equipe de Lisboa. Apenas dois minutos depois, o português Rafa viraria o jogo para o Benfica.

No início da segunda etapa, aos 7 minutos, o também argentino Otamendi marcaria o terceiro gol do Benfica, que ainda faria o quarto, e último, gol, aos 48 minutos, com o jovem atacante brasileiro Marcos Leonardo. Com o resultado, o Benfica, que começou a rodada na segundo colocação, com 45 pontos, assume a liderança do campeonato local.