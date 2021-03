Arthur Cabral, ex-Ceará, se torna o brasileiro com mais gols nesta temporada europeia

O paraibano Arthur Cabral, revelado pelo Ceará, é o brasileiro com mais gols nesta temporada do futebol europeu. O atacante de 22 anos marcou o único gol do Basel neste sábado (27) em derrota para o St. Gallen pelo Campeonato Suíço e chegou aos 14 tentos anotados em 2020/21.

A marca supera os 13 gols anotados por Neymar (PSG), Rodrigo Pinho, (Martítimo) e por Danilo (Twente). Na equipe da Basileia desde 2019, Arthur se firmou como titular e hoje é artilheiro da elite suíça ao lado de Jean-Pierre Nsame (Young Boys), ambos com 12 gols.

"Feliz demais por essa marca. O Brasil tem muitos bons jogadores espalhados pelo mundo, alguns nas cinco principais ligas da Europa, e eu, com esses 14 gols, estou hoje na frente desses grandes nomes do futebol brasileiro. Feliz demais. É seguir trabalhando por mais", declarou o jogador de 22 anos ao GloboEsporte.com.

Apesar do feito, o Basel (32 pontos) está a 19 pontos de distância do líder Young Boys (51) na competição.

O Ceará ainda deve faturar 15% do valor de uma futura venda de seu ex-atacante, que rendeu R$ 13 milhões aos cofres alvinegros.

Quero receber conteúdos exclusivos de esporte