Arsenal x Olympiacos na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações
Duas forças do futebol mundial se enfrentam na primeira fase da Liga dos Campeões
Escrito por
Samir de Carvalho* samir.brandao@svm.com.br
(Atualizado às 10:17)
Arsenal e Olympiacos se enfrentam na Champions League nesta quarta-feira (1º), pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. O jogo será às 16h, no Emirates Stadium, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
ONDE ASSISTIR
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Mikel Merino e Odegaard; Saka, Gyökeres e Martinelli.
Olympiacos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; García, Hezze e Chiquinho; Gabriel Strefezza, El Kaabi e Podence.
ARSENAL X OLYMPIACOS | FICHA TÉCNICA
Competição: segunda rodada da Champions League 2025/2026
Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
Data: 01/10/2025 (quarta-feira)
Horário: 16h (de Brasília)
Assuntos Relacionados