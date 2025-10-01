Arsenal x Olympiacos na Champions League: veja onde assistir, horário e escalações

Arsenal e Olympiacos se enfrentam na Champions League nesta quarta-feira (1º), pela segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. O jogo será às 16h, no Emirates Stadium, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

ONDE ASSISTIR

HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal: David Raya; White, Saliba, Gabriel Magalhães e Calafiori; Zubimendi, Mikel Merino e Odegaard; Saka, Gyökeres e Martinelli.

Olympiacos: Paschalakis; Rodinei, Retsos, Pirola e Ortega; García, Hezze e Chiquinho; Gabriel Strefezza, El Kaabi e Podence.

ARSENAL X OLYMPIACOS | FICHA TÉCNICA

Competição: segunda rodada da Champions League 2025/2026

Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)

Data: 01/10/2025 (quarta-feira)

Horário: 16h (de Brasília)