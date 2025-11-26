Arsenal x Bayern de Munique na Champions: veja onde assistir, horário e escalações
Veja as informações sobre o confronto pela quinta rodada da Liga dos Campeões
Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:38)
Arsenal e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (26) na Champions League, em partida válida pela quinta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.
O Arsenal ocupa atualmente a segunda colocação, somando 12 pontos em quatro partidas. Já o Bayern de Munique está na primeira posição da Champions League, com 12 pontos em quatro jogos disputados.
ONDE ASSISTIR
- HBO Max
PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.
Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanišić; Kimmich e Pavlović; Karl, Olise, Gnabry; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.
ARSENAL X BAYERN DE MUNIQUE | FICHA TÉCNICA
- Competição: quinta rodada da Champions League 2025/26
- Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
- Data: 26/11/2025 (quarta-feira)
- Horário: 17h (de Brasília)
Assuntos Relacionados