Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Arsenal x Bayern de Munique na Champions: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto pela quinta rodada da Liga dos Campeões

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
(Atualizado às 15:38)
Jogada
Legenda: Foto de Rice, autor de dois gols de falta do Arsenal, na vitória de 3 a 0 sobre o Real Madrid
Foto: Adrian Dennis / AFP

Arsenal e Bayern de Munique se enfrentam nesta quarta-feira (26) na Champions League, em partida válida pela quinta rodada da Liga dos Campeões. O jogo será às 17h (horário de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). Veja onde assistir ao vivo e as prováveis escalações.

O Arsenal ocupa atualmente a segunda colocação, somando 12 pontos em quatro partidas. Já o Bayern de Munique está na primeira posição da Champions League, com 12 pontos em quatro jogos disputados.

ONDE ASSISTIR

  • HBO Max

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Arsenal: Raya; Timber, Saliba, Hincapié e Calafiori; Zubimendi, Rice e Eze; Saka, Merino e Trossard. Técnico: Mikel Arteta.

Bayern de Munique: Neuer; Laimer, Upamecano, Tah e Stanišić; Kimmich e Pavlović; Karl, Olise, Gnabry; Harry Kane. Técnico: Vincent Kompany.

ARSENAL X BAYERN DE MUNIQUE | FICHA TÉCNICA

  • Competição: quinta rodada da Champions League 2025/26
  • Local: Emirates Stadium, em Londres (ING)
  • Data: 26/11/2025 (quarta-feira)
  • Horário: 17h (de Brasília)
Assuntos Relacionados
Foto de Rice, autor de dois gols de falta do Arsenal, na vitória de 3 a 0 sobre o Real Madrid

Jogada

Arsenal x Bayern de Munique na Champions: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre o confronto pela quinta rodada da Liga dos Campeões

Daniel Farias Há 28 minutos
Imagem da Arena Barradão

Jogada

Vitória-BA apresenta projeto milionária para criação da Arena Barradão

O clube trabalha na reforma do estádio, com ampliação da capacidade

Alexandre Mota Há 54 minutos
Thiago Carpini em ação pelo Juventude

Jogada

Sport negocia contratação de técnico Thiago Carpini, do Juventude

Rebaixado na Série A, o clube iniciou o planejamento para 2026

Alexandre Mota Há 1 hora
Foto de Pochettino, jogador do Fortaleza

Jogada

Fortaleza tem retrospecto recente positivo enfrentando o Bragantino fora de casa

O Leão precisa vencer a equipe paulista nesta quarta-feira (26) para não se complicar ainda mais na luta contra o rebaixamento

Samir de Carvalho* 26 de Novembro de 2025
Rafael Guanaes em ação pelo Mirassol

Jogada

Mirassol anuncia renovação com técnico Rafael Guanaes, sensação da Série A

O clube estendeu o vínculo do profissional até o fim de 2026

Alexandre Mota 26 de Novembro de 2025
Boston Celtics

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quarta-feira (26)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 26 de Novembro de 2025