Argentina x Uruguai: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Argentina e Uruguai entram em campo nesta quinta-feira (16), às 21h, no estádio La Bombonera, em Buenos Aires (ARG), para disputar a quinta rodada das Eliminatórias da América do Sul para a Copa do Mundo de 2026.

A Argentina ocupa atualmente a primeira colocação na tabela de classificação, com 12 pontos conquistados em quatro rodadas. Já o Uruguai está na segunda posição, somando sete pontos após quatro rodadas disputadas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: SporTV 2.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina: CoEmi Martínez, Molina, Cristian Romero, Otamendi e Tagliafico; De Paul, Enzo Fernández e Mac Allister; Di María (Nicolás González), Messi e Julián Álvarez (Lautaro Martínez).

Uruguai: Rochet, Nández, R. Araújo, Cáceres e Olivera; Ugarte, Valverde,, Pellistri, De la Cruz e Rodriguez; Darwin Nuñez.

ARGENTINA X URUGUAI | FICHA TÉCNICA

Competição: quinta rodada das Eliminatórias da Copa do Mundo

Local: La Bombonera, em Buenos Aires (ARG)

Data: 16/11/2023 (quinta-feira)

Horário: 21h (de Brasília)