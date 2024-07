Argentina x Canadá na Copa América: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Argentina e Canadá entram em campo nesta terça-feira (9), às 21h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova Jersey, para disputar uma das semifinais da Copa América 2024. A vaga na final será decidida em jogo único.

Nas quartas de final, a Argentina eliminou o Equador, nos pênaltis, após empatarem, por 1 a 1, no tempo normal. Já o Canadá venceu a Venezuela, também nos pênaltis, após empatar no tempo normal. O vencedor do confronto encara Uruguai ou Colômbia na final da Copa América.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela TV Globo, SporTV e Globoplay.

PALPITES

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Argentina

Titulares: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Tagliafico; De Paul, Mac Allister, Lo Celso, Nicolás Gonzalez; Messi e Lautaro Martínez.

Canadá

Titulares: Maxime Crépeau; Alistair Johnston, Bombito, Derek Cornelius, Alphonso Davies; Jonathan Osorio, Eustaquio; Laryea, Jonathan David, Shaffelburg; Cyle Larin.

Argentina x Canadá | FICHA TÉCNICA

Competição: Semifinal da Copa América

Local: MetLife Stadium, em Nova Jersey (Estados Unidos)

Data e Horário: terça-feira (9), às 21h (de Brasília)