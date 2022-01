Arena Castelão entra na disputa para receber final da Supercopa entre Atlético-MG e Flamengo

A Arena Castelão entrou no páreo para receber o jogo da final da Supercopa entre Atlético-MG e Flamengo, marcado para o dia 20 de fevereiro. A informação foi confirmada pela Federação Cearense de Futebol (FCF) ao ge.globo/ce, via assessoria de imprensa, na noite desta quarta-feira (5).

"A Federação Cearense de Futebol fez o pedido à CBF para receber o jogo, mas tudo ainda em fase inicial. O pedido será observado pela Confederação Brasileira de Futebol. Caso haja a possibilidade, iremos trabalhar em conjunto com o Governo do Estado e a Prefeitura de Fortaleza para trazer o evento" afirmou a FCF.

A Arena Fonte Nova, em Salvador, e o Estádio Mané Garrincha, que recebeu das duas edições da competição em Brasília, também estão no disputa, segundo o jornal O Globo. Clubes e CBF decidirão os detalhes da edição de 2022.

A competição

A Supercopa é a competição que coloca frente a frente o campeão do Brasileirão e o vencedor da Copa do Brasil. Como o Atlético ergueu as duas taças, o regulamento prevê que o vice do Brasileirão, no caso o Flamengo, fique com a vaga e dispute o torneio.