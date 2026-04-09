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Árbitro relata na súmula tentativa de agressão de Pedro Henrique, do Ceará

Bruno Pereira Vasconcelos relatou dois episódios do atacante do Vovô, no intervalo e fim de jogo

Escrito por
Vladimir Marques vladimir.marques@svm.com.br
(Atualizado às 17:21)
Jogada
Legenda: Pedro Henrique está em transição e já fez treinos com bola sem contato
Foto: Felipe Santos/Ceará SC

O Ceará venceu o Fortaleza por 2x0 na quarta-feira (8), pela Copa do Nordeste no Castelão, em um jogo marcado por lances polêmicos e expulsão de Fernandinho, do Ceará.

E na súmula da partida, o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos relatou tentativa de agressão do atacante Pedro Henrique, do Vozão, que não estava relacionado.

Ele está fora dos gramados desde 3 de março, após fratura no antebraço em um Clássico-Rei. Pedro Henrique está em transição e já fez treinos físicos sem contato.

O árbitro relatou dois episódios envolvendo Pedro Henrique: no intervalo e fim de jogo.
 

"Durante o intervalo da partida, quando a equipe de arbitragem se dirigia para o vestiário, fomos abordados pelo sr. Pedro Henrique, atleta que pertence a equipe do Ceará e não estava relacionado para a partida. ele partiu para cima da arbitragem tentando nos agredir e falando as seguintes palavras: "vocês são uns bandidos, ladrões, vieram aqui mal intencionados". destacamos que ele precisou ser contido pelo policiamento. Após o final da partida, o mesmo atleta invadiu o campo de jogo, partiu para cima da arbitragem com dedo em riste falando: "você tentou nos prejudicar, seu covarde, preguiçoso". destaco que novamente precisamos da ação da polícia para controlar o mesmo."

Súmula

Legenda: Súmula da partida relatando tentativa de agressões de Pedro Henrique ao trio de arbitragem
Foto: Reprodução / CBF

Punição

Caso Pedro Henrique seja denunciado, ele pode ser punido e desfalcar o Ceará. De acordo com os artigos 243-F ou 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva, o jogador pode ter suspensão de 1 até 6 jogos.

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