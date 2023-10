Árbitro escalado para final entre Fortaleza x LDU já apitou dois jogos do Tricolor em 2023

A arbitragem do jogo Fortaleza x LDU foi definida pela Conmebol. O venezuelano Jesus Valenzuela, de 39 anos, vai comandar a final da Sul-Americana no dia 28 de outubro, no Uruguai. Ele será auxiliado pelos conterrâneos Jorge Urrego e Tulio Moreno. No var, estará o argentino Jorge Baliño.

O árbitro já apitou dois jogos do Tricolor em 2023. Jesus comandou as partidas do Fortaleza contra o Deportivo Maldonado e contra o Cerro Porteño, todos na Pré-Libertadores. Além disso, o venezuelano também atuou em dois jogos da Copa do Mundo do Catar (Inglaterra 0 - 0 Estados Unidos; França 3 - 1 Polônia). Ele está no quadro da Fifa desde 2013.

CONFIRA A LISTA DE ARBITRAGEM DO JOGO