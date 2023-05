Arbitragem valida gol do Pacajus sem a bola ter atravessado a linha da trave; veja vídeo

O jogo entre Pacajus e Sousa-PB foi marcado por um lance bizarro. O time cearense abriu o placar com um gol validado, mas que não atravessou a linha demarcada na trave. No entanto, o grupo paraibano venceu a disputa por 2 a 1. As equipes se enfrentaram neste domingo (14), em jogo da 2ª rodada da Série D do Brasileirão, no Estádio Antônio Mariz.

O lance polêmico ocorreu aos 38 minutos do 1T, quando André Cassaco, do Pacajus, avançou com a bola em direção ao gol. Ele chutou, mas a zaga adversária tirou a bola antes dela atravessar a linha do gol. O árbitro não deu gol, mas a bandeirinha foi para o centro do gramado. Depois de muita discussão, o árbitro confirmou o tento. Assim, o Pacajus saiu na frente.

Aos 40 minutos, alguns membros da comissão técnica do time paraibano começaram a discutir contra a arbitragem. O árbitro Mayron Frederico dos Reis relatou o momento em súmula.

"Após a equipe sofrer um gol, dois diretores dessa equipe, que não conseguimos identificar o nome dos mesmos, abriram o portão que dá acesso ao campo de jogo e foram em direção a árbitra assistente, a senhora Flávia Renally, com clara intenção de agredi-la. Nesse momento, o jogo estava paralisado. Com o apoio do policiamento, eles foram retirados das imedições do campo e demos seguimento ao jogo", detalhou Mayron Reis.

Apesar do gol marcado erroneamente para o Pacajus, o Sousa conseguiu virar a partida no segundo tempo.

Carlos Vitor e Histone garantiram a vitória do time paraibano. O Dinossauro lidera o Grupo C com 6 pontos. Já o Pacajus é vice-lanterna com apenas um ponto conquistado.