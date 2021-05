Após título, Vojvoda projeta: "consolidar o Fortaleza entre as equipes mais importantes do Brasil"

O técnico Juan Pablo Vojvoda venceu o primeiro título na carreira com o Fortaleza. A conquista do Campeonato Cearense logo no início de trabalho dá mais confiança e tranquilidade ao trabalho do técnico argentino, que celebra a vitória. Porém, já projeta os próximos desafios.

"O primeiro título é sempre importante. Ainda mais sendo nesse clube que tem tantos torcedores. E agora me compromete a seguir por esse caminho de trabalho junto aos meus jogadores e toda a gente do Fortaleza, para seguir em busca de consolidar uma ideia de jogo. E, a partir daí, consolidar o Fortaleza entre as equipes mais importantes do Brasil".

O comandante leonino falou também o sentimento que tem no Tricolor.

"Me sinto feliz e agradecido pelo recebimento e por poder estar nessa instituição, mas nosso objetivo é seguir trabalhando no dia a dia para encarar os próximos compromissos. Sempre como devemos fazer, com responsabilidade, sabendo que estamos representando uma instituição que merece nosso melhor trabalho", destacou.

Jogo disputado

Vojvoda falou também sobre a postura no empate em 0 a 0 contra o Ceará.

"Foi uma final muito disputada, não gostei do jogo, mas são finais e nas finais acontecem esses tipos de partida. Eu queria um time com melhor pressão, mas é verdade que o rival teve outra atitude porque necessitava ganhar a partida. Nós queríamos ganhar, o rival queria ganhar. Foi uma partida que não houve muito jogo. Porém, é normal que um defenda o que conseguiu em todo o campeonato", ressaltou.

O Fortaleza agora volta as atenções para o Brasileirão. A estreia do Tricolor será às 11 horas do próximo domingo (30), contra o Atlético-MG, em Belo Horizonte.