Após decisão do STJD, torcida do Ceará passará até três meses sem ir ao estádio

Na última terça-feira (18), o STJD puniu liminarmente o Ceará com 2 jogos de portões fechados na Série A e sem direito a ingressos para a torcida visitante, após os lamentáveis episódios no Castelão no último domingo na partida diante do Cuiabá. Ainda que em caráter liminar - o julgamento deve acontecer na semana que vem - é possível afirmar uma dura realidade para a torcida alvinegra: a ausência de pelo menos 3 meses dos estádios.

Com a decisão, o alvinegro jogará de portões fechados as duas partidas que ainda tem na Sèrie A como mandante, e não terá torcedores como visitante nas quatro que fará fora de casa. Das 6 rodadas restantes na Série A, o Vovô só atua mais duas vezes em casa, contra o Fluminense (31/10, às 20h pela 35ª rodada) e diante do Juventude (13/11, às 16h pela 38ª rodada).

Assim, a presença do torcedor do Ceará nos estádios só acontecerá em 2023. Sem dúvida um prejuízo financeiro para o clube, já que conta com 50.684 sócios-torcedores, com planos que contemplam a ida aos estádios.

E em 2023?

E quando a torcida retornará em 2023 para apoiar o Vozão? Resta saber o quanto rigorosa será a púnição para o Vovô no julgamento e quantos jogos de portões fechados o clube pegará. Um dos artigos no qual o Vovô foi enquadrado, foi o 213, que prevê perda de até 10 mandos de campo.

E como a Série A se trata de uma competição da Confederação Brasileira de futebol (CBF), a punição ser cumprida nas próximas chanceladas pela entidade: as Copa do Nordeste e do Brasil.

Na próxima temporada, os Estaduais começam no dia 15 de janeiro e a Copa do Brasil em 22 de Fevereiro. Já a Copa do Nordeste não teve ainda o calendário divulgado pela entidade.

Com isso, o clube só estaria liberado para receber torcedores nos jogos do Campeonato Cearense, que em 2022 estreou apenas em 22 de fevereiro, contra o Iguatu, pela 3ª Fase. Portanto, se o período for semelhante, só em 4 meses o Vovô deverá entrar em campo com a presença de sua torcida.

Se tivermos como base os calendário de 2022, e o Vovô pegar a pena máxima de 10 jogos sem torcida - 2 já seriam "pagos' na Série A de 2022 e 8 na temporada 2023.

Em 2022, a sequência de jogos como mandante do Ceará em competições da CBF foi: Globo/RN (5x0 pela Copa do Nordeste), Sampaio Corrêa (1x1 pela Copa do Nordeste), Sport (0x0 pela Copa do Nordeste), CSA (2x0 pela Copa do Nordeste), Tuna Luso (2x0 pela Copa do Brasil), CRB (0x0 pela Copa do Nordeste), Botafogo (1x3 pela Série A do Brasileiro) e Bragantino (0x1 pela Série A do Brasileiro).

Ou seja, se o Vovô precisar cumprir 8 jogos em 2023, ainda poderá jogar as primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro sem presença de sua torcida.

