Após cumprir suspensão, Breno Lopes volta ao Fortaleza contra ex-clube: 'Vitória seria fundamental'

Depois de cumprir suspensão contra o Palmeiras pelo Brasileirão, Breno Lopes poderá voltar a atuar com a camisa do Leão no duelo contra o Juventude, equipe que defendeu em 2019 e 2020. A partida será neste sábado (02), às 18h30, no estádio Alfredo Jaconi.

O atacante lembrou da importância do jogo, já que o Fortaleza é o 3º colocado com 57 pontos e segue na luta pelo título e vaga na Libertadores.

“Espero poder estar em campo e ajudar meus companheiros a buscar mais um grande resultado na competição. Temos nossos objetivos e uma vitória contra o Juventude seria fundamental para nossa caminhada. Será um jogo complicado. Jogar em Caxias nunca é uma tarefa fácil”, disse ele.

Reencontro

O Juventude fez grande parte da Série A no meio da tabela, com campanha regular, mas caiu de rendimento nas últimas 5 rodadas e entrou no Z4, com 34 pontos.

Breno lembrou a passagem pelo time gaúcho. “O Juventude foi um clube muito importante na minha carreira. Lá tive muitos momentos felizes e fiz muitos amigos. Com o meu desempenho lá que consegui despertar o interesse de outros clubes e em 2020 acertei minha ida para o Palmeiras”, destacou o jogador.

Pelo clube gaúcho, Breno Lopes fez 63 partidas com 17 gols e três assistências, sendo o segundo clube que mais atuou e marcou gols atrás apenas do Palmeiras. Pelo Leão, são 30 jogos, com quatro gols e três assistências.