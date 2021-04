Enderson Moreira comandou Fortaleza após perda da sogra, vítima de Covid-19: "minha segunda mãe"

No dia em que o Fortaleza conquistou a vaga para a 3ª fase da Copa do Brasil, após vencer o Ypiranga-RS por 1 a 0, Enderson Moreira viveu um momento delicado de perda familiar. Nesta terça-feira (6) o Brasil bateu recorde de mortes pelo Covid-19, registrando 4.195 óbitos, sendo uma delas Dona Ilda, sogra do comandante tricolor. Antes de iniciar a coletiva de imprensa pós-jogo, o técnico comentou o episódio vivido.

Enderson Moreira Técnico do Fortaleza “Hoje foi um dia muito difícil para mim. Minha sogra faleceu pelo Covid. Fico extremamente chateado quando vemos pessoas virando estatísticas. Estou distante da minha família, estou a quase três meses sem poder vê-los, acompanhei tudo de longe, tentando dar o apoio. Dona Ilda era uma pessoa fantástica, um exemplo para nós todos da família. Não era simplesmente uma sogra, era como se fosse uma segunda mãe. Conheço-a a mais de quarente anos. Nós temos que ser profissionais, a gente tem que dar continuidade. Lamentamos muito, infelizmente são muitos brasileiros. Essa doença tem feito um estrago absurdo e nós ainda discutimos política em cima disso, dessa tragédia, desse momento terrível.”

Sobre a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil, Enderson exaltou o sistema defensivo por neutralizar os pontas do Ypiranga e destacou o gol de falta de Pikachu, mas reafirmou o que disse no pós-jogo contra o Bahia, no último sábado (3): “não é porque ganhamos que está tudo certo”

“Pegamos uma equipe organizada. Ele (Junior Rocha) tinha extremos de muita qualidade e velocidade, tínhamos que atacar e não podíamos dar espaços para contra-ataques e nós conseguimos, de uma certa forma, neutralizar bem essas ações. Tivemos boas oportunidades de abrir ao placar no primeiro e segundo tempo, mas coube a vitória através de um gol de falta, que é cada vez mais raro no futebol e precisamos enaltecer esses atletas que dispõe a treinar depois dos trabalhos. Ficamos felizes pela classificação, mas como eu falo: “não é porque ganhamos que está tudo certo.”

Legenda: Yago Pikachu, de falta, garantiu o Fortaleza na 3ª fase da Copa do Brasil Foto: Thiago Gadelha/SVM

Ataque em baixa

O duelo entre Fortaleza e Ypiranga-RS pela Copa do Brasil foi decidido pelos pés de Yago Pikachu. Diferentemente dos últimos jogos, o ataque tricolor passou em branco. Porém, para Enderson, o goleiro Deivity teve a capacidade para fazer boas intervenções nas oportunidades criadas pelo Leão.

“A gente costuma resumir o ataque simplesmente ao gol, eu acho que tem que ser, claro, a eficiência. Mas o goleiro (Deivity) fez, pelo menos, umas três intervenções difíceis. Podemos ter errado em uma outra situação, mas foram bolas difíceis dele defender e ele teve essa capacidade. Então, continuaremos trabalhando para que os atletas possam melhor o nível de finalização.”

O Fortaleza volta a campo no próximo sábado (10) diante do Confiança, no Estádio Bastião, em Aracaju, pela 8ª rodada da fase de grupos da Copa do Nordeste. A Rádio Verdes Mares transmite tudo ao vivo e o Diário do Nordeste acompanha de Tempo Real.