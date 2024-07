Aparecidense-GO x Floresta: confira horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Floresta entra em campo nesta segunda-feira (29), às 20h, contra a Aparecidense-GO no estádio Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO), em jogo pela 15ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro.

Onde Assistir

A partida será transmitida por: DAZN.

Palpite para o jogo

Como chegam as equipes

O Floresta chega na partida buscando manter seus 4 jogos de invencibilidade. A equipe cearense, que perdeu os 7 primeiros jogos que disputou na competição, virou a chave e, atualmente, está na 13ª posição, com 16 pontos conquistados. Além de se afastar do Z-4, caso ganhe, o Verdão da Vila ficaria a 2 pontos do 8º colocado, que o faria avançar para a próxima fase.

Já a Aparecidense, vive uma situação parecida na competição. Estando, atualmente, na 16ª colocação da tabela, com 14 pontos, um a mais que o Confiança-SE, que é o primeiro time dentro do Z-4. Contudo, caso vença, a equipe goiana pode subir, até, cinco posições - ultrapassando o próprio Floresta, neste cenário.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Aparecidense-GO

Matheus Alves; Genilson, Vanderley, Maurício e Emanuel; Luan Martins, Guilherme Nunes e Du Fernandes; Falcão, Rubens e Igor Torres. Técnico: Emerson Ávila.

Floresta

Titulares: Luiz Daniel; Watson, Alisson Santana, Ícaro e Pará; Marllon, Marcelo e Lucas Santos; Andrew, Lohan e Romarinho.

Luiz Daniel; Watson, Alisson Santana, Ícaro e Pará; Marllon, Marcelo e Lucas Santos; Andrew, Lohan e Romarinho. Técnico: Marcelo Cabo.

Aparecidense-GO x Floresta | FICHA TÉCNICA

Competição: 15ª rodada da Série C do Brasileirão 2024

Local: Aníbal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia (GO)

Data: 29/07/2024

Horário: 20h (de Brasília)

Árbitro: Julian Negreiros de Castro (AC)

Assistente 1: Rener Santos de Carvalho (AC)

Assistente 2: Roseane Amorim da Silva (AC)