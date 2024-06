Anderson Silva e Chael Sonnen fazem luta morna, empatam e geram memes nas redes

Muita expectativa se criou pela luta principal do Spaten Fight Night, disputada no fim da noite deste sábado, em São Paulo, entre os ex-lutadores de MMA Anderson Silva e Chael Sonnen. A exibição de boxe terminou sem vencedores e frustrou parte do público que acompanhou a disputa.

Eterno rivais do octógono, Anderson Silva e Sonnen nutriam forte inimizade em tempos anteriores, mas o clima que se viu na noite de ontem foi diferente, com uma exibição entre os dois que mais parecia um treino de boxe.

No final, os dois lutadores tiveram os braços erguidos pelo juiz do combate, o que representou que ambos empataram na disputa deste sábado.

Veja melhores momentos de Anderson Silva x Chael Sonnen

Resultado gera memes nas redes

A luta rendeu uma série de postagens bem humoradas de internautas nas redes sociais, que se sentiram 'enganados' pelo combate morno dos dois lutadores.

Vários internautas na rede 'X', antigo Twitter, compararam a luta de Anderson Silva com um confronto entre 'Seu Madruga' e 'professor Girafales' na série Chaves, da TV mexicana. Outros exibiram lutas entre animais domésticos e tiraram sarro da atuação dos dois ex-arquirrivais.

Veja principais memes de Silva x Sonnen nas redes sociais