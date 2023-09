Anderson Daronco apita duelo entre times de Cristiano Ronaldo e Roberto Firmino, na Arábia Saudita

"Hoje a liga árabe entra em contato com a Conmebol para solicitar um árbitro, a Conmebol decide de qual associação membro será o juiz e informa, no caso do Brasil, a CBF. A partir disso nós entramos em contato direto com a Arábia, e é a CBF que escolhe o árbitro de acordo com a disponibilidade da escala. É muito importante essas oportunidades porque desenvolvem os árbitros, dão experiência internacional, além de representar a arbitragem brasileira no exterior", destacou.- É muito importante essas oportunidades porque desenvolvem os árbitros, dão experiência internacional, além de representar a arbitragem brasileira no exterior.

Seneme revelou que estuda a indicação de Edina Alves Batista no futuro. Vale lembrar que a Arábia Saudita tem leis e costumes muito rígidos em relação às mulheres. Mesmo assim o chefe da comissão de arbitragem da CBF não descarta a possibilidade.

"Eu estudo no futuro solicitar a ida da Edina. Eles pedem que sejam árbitros de elite, da Série A e da Fifa, e ela se enquadra dentro desse perfil. Então, por que não um dia ela ser indicada?", finalizou.