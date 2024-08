Anápolis x Iguatu na Série D: confira horário, onde assistir e escalações

Anápolis e Iguatu entram em campo neste domingo (25), às 16h (horário de Brasília), no estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO), para disputar a partida de ida das quartas de final da Série D do Brasileirão 2024.

Esta será a primeira das duas partidas entre as duas equipes, que lutam por uma vaga na próxima edição da Série C do Brasileirão. Quem avançar, garante vaga nas semifinais e também na Série C 2025.

"Realmente estamos vivendo um momento muito importante na história do Iguatu, nunca o clube havia chegado tão próximo da briga pelo acesso e isso mostra que o trabalho que estamos fazendo tem sido muito bem feito. Estamos encarando esse momento com muita seriedade e como uma oportunidade de elevar ainda mais o nome do clube", disse Pedrinho, jogador do Iguatu.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida por: Igua TV.

PALPITE PARA O JOGO

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Anápolis: Wellerson, Breno Santos, Felipe Chaves, André, Leonardo Felipe, Kevyn, Magno, Paulinho, Matheus Lagoa, Douglas e Marcão.

Iguatu: Mauro Iguatu; Júlio Ferrari, Uesles, Max Oliveira, Guídio; Fernando Ceará, Diego Viana, Herbet, Pedrinho; Otacílio Marcos, Jerry.

ANÁPOLIS X IGUATU | FICHA TÉCNICA

Competição: partida de ida das quartas de final da Série D do Brasileirão 2024

Local: estádio Jonas Duarte, em Anápolis (GO)

Data: 25/08/2024 (domingo)

Horário: 16h (de Brasília)